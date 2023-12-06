Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Полтаве массово отравились почти 30 студентов – что известно

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Полтаве массово отравились почти 30 студентов – что известно

Больница / Фото: pixabay.com

В больницу госпитализировали около 30 студентов.

В Полтаве произошло массовое отравление студентов – в ночь на 6 декабря госпитализировали 27 человек. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Госпитализировали студентов Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого, которые, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка.

"Причины инцидента сейчас устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", — рассказал Пронин.

Напомним, в Украину попали ядовитые мандарины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
117
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация