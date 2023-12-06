В Полтаве массово отравились почти 30 студентов – что известно

В больницу госпитализировали около 30 студентов.

В Полтаве произошло массовое отравление студентов – в ночь на 6 декабря госпитализировали 27 человек. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Госпитализировали студентов Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого, которые, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка.

"Причины инцидента сейчас устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", — рассказал Пронин.

Напомним, в Украину попали ядовитые мандарины.

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