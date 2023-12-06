У Полтаві масово отруїлись майже 30 студентів – що відомо

До лікарні ушпиталили майже 30 студентів.

У Полтаві сталося масове отруєння студентів – у ніч проти 6 грудня госпіталізували 27 людей. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ушпиталили студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.

"Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", - розповів Пронін.

Нагадаємо, до України потрапили отруйні мандарини.

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