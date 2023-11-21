До України потрапили отруйні мандарини: з якої країни завезли

До України потрапили небезпечні мандарини, привезені із Єгипту.

Про це йдеться на у повідомленні системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

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Відподно до опублікованої інформації, партія отруйних мандаринів потрапила до України та Грецію. Як встановили служби Греції, цитрусові мають пестицид диметоат, допустима норма якого перевищена у 33 рази. Через це греки не дозволили розміщувати отриману партію мандаринів у своїх магазинах, супермаркетах.

Куди небезпечні цитруси потрапили в Україні - поки невідомо. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів станом на зарз не повідомляла про отруйні мандарини із Єгипту.

Чим небезпечний диметоат

Диметоат - інсектицид, який використовується для боротьби з шкідниками в сільському господарстві та інших галузях. Він здатний викликати нудоту, слабкість, сонливість, проблеми із диханням, біль у животі та діарею, а при важких отруєннях - втрату свідомості, судоми та параліч.

Нагадаємо, до України завезли партію небезпечного фрукта, який може викликати задишку та набряк легень.

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