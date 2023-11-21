Найпопулярніший віскі у світі продано за рекордну суму

Пляшку "найпопулярнішого шотландського віскі у світі" було продано на аукціоні Sotheby's у Лондоні більш ніж за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів (2,7 мільйона доларів).

Про це повідомляє CNN.

За даними аукціонного будинку, Macallan 1926 - одна з усього лише 40 пляшок, витриманих у бочках з-під хересу протягом 60 років, що робить його найстарішим вінтажем Macallan, коли-небудь виробленим.

На аукціоні очікувалося, що сума становитиме від 750 000 до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (934 274–1,4 мільйона доларів США), але на них чекав шок, коли цінна пляшка була продана за колосальні 2 187 540 фунтів, що зробило її "новим рекордом для будь-якої пляшки спиртного, проданого на аукціоні".

Віскі Macallan 1926 продали за рекордну суму / Фото: Getty Images

Напередодні продажу голова відділу віскі Sotheby's Джонні Фаул розповів, що спробував невеликий зразок.

"Я спробував крихітну краплю. Він дуже насичений, у ньому багато сухофруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато дерева", — сказав він, назвавши його "неймовірним" віскі, до якого не можна легковажно ставитися.

Нагадаємо, капелюх Наполеона продали за рекордну суму. Наполеон носив саме цей капелюх із середини свого імператорського періоду, який тривав з 1808 по 1815 рік.

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