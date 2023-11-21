Самый популярный виски в мире продан за рекордную сумму

Напиток выдерживали в бочке в течение 60 лет.
Бутылка "самого популярного шотландского виски в мире" была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за 2,1 миллиона фунтов стерлингов (2,7 миллиона долларов США).
Об этом сообщает CNN.
По данным аукционного дома, Macallan 1926 – одна из всего лишь 40 бутылок, выдержанных в бочках из-под хереса в течение 60 лет, что делает его старейшим винтажем Macallan, когда-либо произведенным.
На аукционе ожидалось, что сумма будет составлять от 750 000 до 1,2 миллиона фунтов стерлингов (934 274–1,4 миллиона долларов США), но ценная бутылка была продана за колоссальные 2 187 540 фунтов, что сделало ее "новым рекордом для любой бутылки спиртного, проданного на аукционе".
Накануне продажи глава отдела виски Sotheby's Джонни Фаул рассказал, что попробовал небольшой образец.
"Я попробовал крошечную каплю. Он очень насыщен, в нем много сухофруктов, как и следовало ожидать, много специй, много дерева", — сказал он, назвав его "невероятным" виски, к которому нельзя легкомысленно относиться.
Напомним, шляпу Наполеона продали за рекордную сумму. Наполеон носил именно эту шляпу с середины своего императорского периода, который длился с 1808 по 1815 год.
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