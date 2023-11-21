Самый популярный виски в мире продан за рекордную сумму

Бутылка "самого популярного шотландского виски в мире" была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за 2,1 миллиона фунтов стерлингов (2,7 миллиона долларов США).

Об этом сообщает CNN.

По данным аукционного дома, Macallan 1926 – одна из всего лишь 40 бутылок, выдержанных в бочках из-под хереса в течение 60 лет, что делает его старейшим винтажем Macallan, когда-либо произведенным.

На аукционе ожидалось, что сумма будет составлять от 750 000 до 1,2 миллиона фунтов стерлингов (934 274–1,4 миллиона долларов США), но ценная бутылка была продана за колоссальные 2 187 540 фунтов, что сделало ее "новым рекордом для любой бутылки спиртного, проданного на аукционе".

Виски Macallan 1926 года продали за рекордную сумму / Фото: Getty Images

Накануне продажи глава отдела виски Sotheby's Джонни Фаул рассказал, что попробовал небольшой образец.

"Я попробовал крошечную каплю. Он очень насыщен, в нем много сухофруктов, как и следовало ожидать, много специй, много дерева", — сказал он, назвав его "невероятным" виски, к которому нельзя легкомысленно относиться.

Напомним, шляпу Наполеона продали за рекордную сумму. Наполеон носил именно эту шляпу с середины своего императорского периода, который длился с 1808 по 1815 год.

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