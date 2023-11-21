Где в Украине ухудшится погода: прогноз на 22 ноября

В среду, 22 ноября, в Украине ожидается прохладная погода. В большинстве регионов будут осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине 22 ноября облачно. В регионах, кроме северо-востока и востока, прогнозируется небольшой снег и мокрый снег. На юге — дождливое. В западных и центральных областях местами гололедица. На западе страны ночью и утром местами туман.

На севере температура воздуха в течение суток составит 1-6 градусов мороза. На востоке столбики термометров покажут 6-11° мороза. На остальной территории страны синоптики прогнозируют от 3° мороза до 2° тепла. Днем будет теплее на юге страны: 0-5° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 22 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в среду, 22 ноября. Обойдет непогода Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. И уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Погода в Киеве

В столице и области в среду будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

На дорогах — гололедица. "Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают в Укргидрометцентре.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет 1-6° мороза. В Киеве столбики термометров покажут 2-4° мороза.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придут морозы, метель и гололедица. По ее словам, к стране приближается атмосферный фронт с юго-запада. Он принесет похолодание и осадки.

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