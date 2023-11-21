Де в Україні погіршиться погода: прогноз на 22 листопада

Тепло трохи потішить мешканців південних регіонів.
У середу, 22 листопада, в Україні очікується прохолодна погода. У більшості регіонів будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також - ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні 22 листопада буде хмарно. У регіонах, крім північного сходу та сходу, прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг. Натомість на півдні - дощитиме. У західних та центральних областях подекуди ожеледь. На заході країни вночі та вранці місцями буде туман.
На півночі температура повітря протягом доби становитиме 1-6° морозу. На сході стовпчики термометрів покажуть 6-11° морозу. На решті території країни синоптики прогнозують від 3° морозу до 2° тепла. Вдень буде тепліше на півдні країни: 0-5° тепла.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у середу, 22 листопада. Омине негода Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області.
"На дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
У столиці та в області у середу буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий сніг. Швидкість північно-східного вітру - 5-10 м/с.
На дорогах - ожеледиця. "Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попереджають в Укргідрометцентрі.
В Київській області температура повітря вночі та вдень становитиме 1-6° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли до України прийдуть морози, хуртовина і ожеледиця. З її слів, до країни наближається атмосферний фронт з південного заходу. Він принесе похолодання та опади.
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