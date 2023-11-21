Синоптикиня розповіла, коли до України прийдуть морози, хуртовина і ожеледиця

Цього тижня в Україні буде дуже динамічна погода. До країни наближається атмосферний фронт з південного заходу. Він принесе похолодання та опади.

Яка погода буде в Україні цього тижня, NV розказала синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Вже 21 листопада на заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях буде невеликий мокрий сніг та дощ, а на дорогах подекуди - ожеледиця. На решті території країни сьогодні без істотних опадів.

Вже 22 листопада опади передбачають переважно у вигляді снігу, а на півдні - у вигляді дощу. На заході, у центрі тав Запорізькій області можуть бути складні погодні умови, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

"В багатьох областях "мінус". Наприклад, у північній частині і вдень, і вночі протягом доби мороз: -1-6°, в східних областях протягом доби -3-10°, а решта території від -3° до +2°. Тепліше традиційно на півдні: там уночі 22 листопада 0-+5°, вдень +3-10°", - повідомила Птуха.

У четвер, 23 листопада, вдень у північних та північно-західних областях будуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

"Також можуть бути хуртовини - це вже буде надходити атмосферний фронт. Україна потрапить під дію циклону, який зі Скандинавії буде до нас надходити. Відповідно, 23−24 листопада буде посилення вітру, але 23-го температура найнижча. Тому опади, які будуть іти разом з вітром, переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу у тих областях, які я зазначила - північні та північно-західні", - розповіла синоптикиня.

За її прогнозом, 23 листопада буде найхолодніший із найближчих днів. Температура вночі по Україні від 6 до 11° морозу, а на північному сході країни — Сумщина, Харківщина — навіть до -14°. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до 6° морозу.

Вже 24 листопада опади будуть переважно у вигляді дощу та мокрого снігу в західних, північних та східних областях. На дорогах України - ожеледиця, окрім півдня.

"24-го температура дещо підвищиться. Вже пройде фронт, відповідно, повітряні потоки переважатимуть не північні і північно-західні, а вже з південною складовою, тобто південно-західні, тож температура дещо підвищиться від п’ятниці", - каже синоптикиня.

У суботу, 25-го листопада, відійде атмосферний фронт, а тому буде менше опадів. Втім на заході та півночі прогнозують дощ та мокрий сніг.

"За прогнозами і розрахунками, сніг по центральних областях, південно-східних, на Дніпропетровщині трошки розтане наприкінці тижня. Водночас у північній і західній частинах країни сніговий покрив більш-менш буде утримуватись. Під кінець місяця переважатиме більш спокійна погода. Тому додатковий сніг навряд чи випаде. Можливо, 28-29 листопада на півночі і заході країни, але невеликий. Та й температура буде така, що вночі невеликий "мінус", вдень невеликий "плюс", - розповіла Наталія Птуха.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що на кінець листопада насувається підступна погода. Зокрема, прогнозуються дощі та можливі опади у вигляді мокрого снігу.

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