Синоптикиня рассказала, когда в Украину придут морозы, метель и гололед

На этой неделе в Украине будет очень динамичная погода. К стране приближается атмосферный фронт с юго-запада. Он принесет похолодание и осадки.

Какая погода будет в Украине на этой неделе, рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Уже 21 ноября на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях будет небольшой мокрый снег и дождь, а на дорогах кое-где гололедица. На остальной территории страны сегодня без существенных осадков.

Уже 22 ноября осадки предполагаются преимущественно в виде снега, а на юге – в виде дождя. На западе, в центре и в Запорожской области могут быть сложные погодные условия, местами налипание мокрого снега, гололедица.

"Во многих областях "минус". Например, в северной части и днем, и ночью в течение суток мороз: -1-6°, в восточных областях в течение суток -3-10°, а остальная территория от -3° до +2°. Теплее традиционно на юге: там ночью 22 ноября 0-+5°, днем +3-10°", — сообщила Птуха.

В четверг, 23 ноября, днем в северных и северо-западных областях будут осадки в виде снега и мокрого снега.

"Также могут быть метели — это уже будет поступать атмосферный фронт. Украина попадет под действие циклона, который из Скандинавии будет к нам поступать. Соответственно, 23-24 ноября будет усиление ветра, но 23-го температура самая низкая. Поэтому осадки, которые будут идти вместе с ветром, будут преобладать в виде снега и мокрого снега в тех областях, которые я указала — северные и северо-западные", — рассказала синоптикиня.

По ее прогнозу, 23 ноября будет самый холодный из ближайших дней. Температура ночью по Украине от 6 до 11° мороза, а на северо-востоке страны – Сумщина, Харьковщина – даже до -14°. Днем столбики термометров покажут от 0 до 6° мороза.

Уже 24 ноября осадки будут в основном в виде дождя и мокрого снега в западных, северных и восточных областях. На дорогах Украины — гололедица, кроме юга.

"24-го температура несколько повысится. Уже пройдет фронт, соответственно, воздушные потоки будут преобладать не северные и северо-западные, а уже с южной составляющей, то есть юго-западные, поэтому температура несколько повысится с пятницы", — говорит синоптикиня.

В субботу, 25 ноября, отойдет атмосферный фронт, а потому будет меньше осадков. Впрочем, на западе и севере прогнозируют дождь и мокрый снег.

"По прогнозам и расчетам, снег по центральным областям, юго-восточным, на Днепропетровщине немножко растает в конце недели. Вместе с тем в северной и западной частях страны снежный покров более-менее будет удерживаться. К концу месяца будет преобладать более спокойная погода. Поэтому дополнительный снег вряд ли Возможно, 28-29 ноября на севере и западе страны, но небольшой, да и температура будет такая, что ночью небольшой минус, днем небольшой плюс, — рассказала Наталья Птуха.

Ранее синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что к концу ноября надвигается коварная погода. В частности, прогнозируется дождь и возможны осадки в виде мокрого снега.

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