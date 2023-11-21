Плацдармы ВСУ на левобережье Херсонщины: эксперт спрогнозировал, как будут разворачиваться события

Одна из целей ВСУ – дезориентировать врага или уменьшить плотность войск РФ на Запорожском направлении.

Украинские военные имеют значительные успехи на левобережье Херсона и вероятные цели на данном направлении фронта.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

По его словам, украинские войска пытаются расширить полосу размещения и активные действия на левом берегу Днепра с тем, чтобы максимально создать трудности для противника в будущем.

"Противник, следуя такой очень традиционной схеме, пытается удержать все территории, которые сейчас находятся под его контролем и таким образом он вынужден размазывать войска, то есть распределяя эту плотность силы имеющихся у него средств на более широком фронте", — сказал он. в эфире

Какова цель ВСУ на левобережье Херсонщины

Одна из целей ВСУ – дезориентировать врага или уменьшить плотность войск РФ на Запорожском направлении.

"В будущем могут создаться условия, при которых украинская армия может развивать локальные наступательные действия именно по этому направлению. Целью может быть максимально приблизиться к Крыму, из которого осуществляется обеспечение действующих в Северной Таврии российских войск. Поэтому приближение к Крыму украинских огневых средств серьезно повлияет на возможность обеспечения группировки противника, действующей на северо-таврическом направлении и поэтому это достаточно серьезная угроза", — заявил Грабский.

При этом РФ очень нервно реагирует на попытки продвижения украинской армии в этом направлении.

"Говорить о каких-то масштабных наступательных операциях вряд ли приходится на данный период времени. Но имея возможность расширять эти плацдармы, мы не можем исключить вероятность того, что при насыщении инженерной техникой украинские войска не смогут проводить наступательные операции в этом направлении", — добавил эксперт.

Напомним, на левобережье Херсонщины уже "состоялся" украинский плацдарм, россиянам не удастся отбросить наши войска обратно за Днепр.

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