Пробка в 53 км: водители показали огромные очереди на границе со стороны Польши - видео

На границе Польши и Украины с 6 ноября продолжается забастовка польских перевозчиков.

На границе Польши и Украины по состоянию на утро 21 ноября из-за забастовки польских перевозчиков образовались космические очереди.

Один из водителей опубликовал видео и показал огромные очереди.

По его словам, пробка на границе со стороны Польши растянулась на 53 километра.

В направлении пропускного пункта "Рава-Русская", несмотря на обещания пропускать, стоит критический импорт, грузовики с топливом и автогазом.

Напомним, к забастовке перевозчиков на границе Польши из Украины 23 ноября планируют присоединиться польские фермеры.

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