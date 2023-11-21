Пробка в 53 км: водители показали огромные очереди на границе со стороны Польши - видео

На границе Польши и Украины с 6 ноября продолжается забастовка польских перевозчиков.
На границе Польши и Украины по состоянию на утро 21 ноября из-за забастовки польских перевозчиков образовались космические очереди.
Один из водителей опубликовал видео и показал огромные очереди.
По его словам, пробка на границе со стороны Польши растянулась на 53 километра.
В направлении пропускного пункта "Рава-Русская", несмотря на обещания пропускать, стоит критический импорт, грузовики с топливом и автогазом.
Напомним, к забастовке перевозчиков на границе Польши из Украины 23 ноября планируют присоединиться польские фермеры.
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