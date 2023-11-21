Игнат рассказал об атаках дронов по территории России.

В Украине серийно производят образцы беспилотников, "долетающих в Москва-сити". Страна может употреблять технологии западных партнеров.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Хочется их (дронов — ред.) иметь больше, чтобы они эффективнее применялись и массовее, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы могли лететь не сотни, а тысячи километров, чтобы наносить России такие же болезненные удары, как она пытается наносить нам"., — подчеркивает Игнат.

Он отмечает, что процессы проходят не так быстро, как хотелось. Впрочем, добавил Игнат, "с дронами и системами РЭБ ситуация улучшается".

На вопрос, когда эти беспилотники будут активно применяться, Игнат сказал: "Почему вы думаете, что это не происходит?".

По его словам, сейчас дроны применяют все.

"Украина своим собственным вооружением может наносить удары и по той территории – здесь вопросов нет. Если удалось нашим производителям создать дроны, которые могут лететь далеко и бить точно – это очень серьезный шаг вперед", — добавил представитель Воздушных сил.

Как сообщалось, ранее Юрий Игнат рассказал о новой модели "Шахеда" с реактивным двигателем и черном цвете, что может осложнить сбивание этих дронов ночью. Такие дроны производит Иран.

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