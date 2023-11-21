Ігнат розповів про атаки дронів по території Росії

В Україні серійно виготовляють зразки безпілотників, "які долітають до Москва-сіті". Країна може використовувати технології західних партнерів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Хочеться їх (дронів - Ред.) мати більше, щоб вони ефективніше застосовувались і масовіше, щоб вони були стійкими для РЕБ, щоб могли летіти не сотні, а тисячі кілометрів, щоб завдавати Росії таких же болючих ударів, як вона намагається завдавати нам", - наголошує Ігнат.

Він наголошує, що процеси відбуваються не так швидко, як хотілося. Втім, додав Ігнат, "з дронами і системами РЕБ ситуація покращується".

На запитання про те, коли ці безпілотники будуть активно застосовуватися, Ігнат сказав: "Чому ви думаєте, що це не відбувається?".

З його слів, зараз дрони застосовують всі.

"Україна своїм власним озброєнням може завдавати ударів і по тій території - тут питань немає. Якщо вдалося нашим виробникам створити дрони, які можуть летіти далеко і бити точно - це дуже серйозний крок вперед", - додав представник Повітряних сил.

Як повідомлялося, раніше Юрій Ігнат розповів про нову модель "Шахеда" з реактивним двигуном і чорного кольору, що може ускладнити збивання цих дронів уночі. Такі дрони виготовляє Іран.

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