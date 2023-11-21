Україна модернізувала танк Т-64: на що він здатен, характеристики машини

Екіпаж танка Т-64БВ1К може використовувати машину як для ведення бою, так і для координації екіпажів інших машин і сусідніх сил під час їхнього бою.

Танки Т-64 були основними довоєнними танками України і досі залишаються найчисленнішими машинами в армії. Однак більшість цих танків були перебудовані та суттєво модернізовані.

Про це пише Forbes.

На озброєнні України потенційно перебувають 800 танків Т-64 50-річної давнини. Більшість із них були перебудовані та модернізовані. Деякі – суттєво модернізовані.

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Т-64БВ1К модифікації 2022 року може стати найбільш модернізованим підваріантом найчисленнішого варіанту Т-64БВ. Але таких танків може бути лише кілька десятків.

Завод імені Малишева анонсував модернізований танк Т-64БВ1К на початку 2022 року. Однак журналісти видання вперше уважно подивилися на машину лише цього тижня. Про танк розповідали українські ЗМІ з передової під Харковом.

"1К зі 125-міліметровою гарматою після глибокої модернізації повертається у гру і успішно виконує бойові завдання", — йдеться в повідомленні.

Новий модернізований український Т-64БВ1К зняли на відео

Характеристики модернізованого танка Т-64БВ1К

Екіпаж танка Т-64 із трьох осіб пишається своєю 40-тонною машиною.

"Танк може вражати цілі на відстані до 2,5 миль у режимі прямого вогню", — похвалився один з членів екіпажу.

За його словами, екіпаж завдав удару з цього танка по російських траншеях, включно з боєприпасами.

Але 125-міліметрова гладкоствольна головна гармата танка Т-64БВ1К не нова. А його засоби керування вогнем у поєднанні з тепловою оптикою ТПН-1-ТПВ не кращі, ніж у попереднього основного варіанту Т-64БВ модифікації 2017 року.

Модернізований танк Т-64БВ1К має додаткову броню над паливними баками, але це також є особливістю більш поширеного T-64БВ модифікації 2022 року.

Танк 1K має дизельний двигун потужністю 840 кінських сил замість двигуна потужністю 700 к. с., який приводить у рух більшість Т-64. Однак, здається, інші варіанти Т-64БВ також мають потужніший двигун.

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Що такого має танк 1K модернізації 2022 має те, чого не має варіант 2017 року та старіші Т-64, – це набір із трьох цифрових радіостанцій стандарту НАТО. Зокрема, йдеться про одну високочастотну модель, яка, як повідомляється, розширює діапазон зв’язку до 350 миль, що вражає.

Це дозволяє екіпажу 1K використовувати танк як для ведення бою, так і для координації екіпажів інших танків і сусідніх сил під час їхнього бою.

До слова, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна запустила в серійне виробництво безпілотники-аналоги ворожих "Шахедів", і виготовляє десятки цих дронів на місяць.

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