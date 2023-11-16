В Україні для знищення окупантів масово виробляють аналоги "Шахедів"

В Україні виробляють десятки так званих “Шахедів” на місяць. Вони є аналогами іранських безпілотників.

Про це під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише Forbеs.

За його словами, саме оборонна галузь зараз робить вагомий внесок у зростання економіки країни. В майбутньому вона може стати головним сектором.

“Починаючи з того, що називають “українським “Шахедом”, ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри”, – наголосив Олександр Камишін.

Окремо він підкреслив, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. Водночас задовольнити може десятикратне зростання і більше. І в нашій державі вже по багатьох напрямках є таке зростання.

“Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо”, – сказав він.

Як приклад, невеликим дроновим компаніям допомагає сервісний центр на держзаводі. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.

“У цьому плані “український “Шахед” з’явився саме на державному заводі”, – додав міністр.

Нагадаємо, що росіяни вигадали план, як вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини.

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