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Атака по місту Селидове: знайдено тіло ще однієї жертви (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Атака по місту Селидове: знайдено тіло ще однієї жертви (фото)

Аварійно-рятувальні роботи у місті Селидове після атаки по будинку / Фото: ДСНС України у Telegram

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої людини внаслідок російського ракетного обстрілу по місту Селидове. Таким чином на 16 листопада відомо про три жертви.

Про це повідомили в ДСНС України.

Тіло ще однієї жертви російської атаки по житловому будинку знайшли рятувальники в ніч проти 16 листопада.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової чотириповерхівки", – вказано в заяві надзвичайників.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Аварійно-рятувальні роботи у місті Селидове після атаки по будинку / © ДСНС України у Telegram
Аварійно-рятувальні роботи у місті Селидове після атаки по будинку / Фото: ДСНС України у Telegram
Аварійно-рятувальні роботи у місті Селидове після атаки по будинку / © ДСНС України у Telegram
Аварійно-рятувальні роботи у місті Селидове після атаки по будинку / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 15 листопада російські загарбники завдали удару по житловому будинку в місті Селидове на Донеччині. Спершу було відомо про одну жертву атаки, але пізніше загиблих побільшало. Ворог зруйнував цілий під’їзд чотириповерхового будинку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку! Жахливі ворожі обстріли 15 листопада

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Дата публікації
Перегляди
402
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