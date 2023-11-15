Удари можуть не припинятися: ЗМІ дізналися, скільки "шахедів" РФ отримує від Ірану та виробляє сама

Кількість дронів Shahed в армії РФ залишається на високому рівні.

Російська армія щомісяця може отримувати близько 300 дронів-камікадзе Shahed 136. Частина з яких виготовляється в Ірані, частина – власної збірки.

Про це пише NV з посиланням на свої джерела в розвідувальних органах України.

"Кількість одержуваних Росією дронів Shahed залишається на високому рівні, що дає змогу Кремлю не припиняти обстріли території України. Це просто потрібно розуміти", – йдеться в повідомлені.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, загалом за жовтень РФ запустила по Україні 243 Shahed-131/136. Із них 228 одиниць збила українська ППО.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, у Росії продовжується будівництво заводу іранських безпілотників.

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