У Росії продовжується будівництво заводу іранських безпілотників - Reuters

Супутникові зображення показують прогрес у будівництві в Росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе.

Очікується, що ці безпілотники Москва націлить на українські енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідницьку організацію.

Попри прогрес, ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ «Алабуга» та його асоційованих компаній, йдеться у звіті Інституту науки та міжнародної безпеки.

Також, як повідомляє ЗМІ, Білий дім, посольство Росії та місія Ірану в ООН не відразу відповіли на запити про коментарі.

У звіті говориться, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, показало, що нове будівництво на заводі прямо корелювало з витоком поверхового плану будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом на початку цього року.

Згідно з іншими документами, що просочилися, будівлю використовуватимуть для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення «і, зрештою, розширення можливостей безпілотника», йдеться у звіті.

На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами, йдеться в повідомленні.

«Оскільки швидко наближається зима... можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України з «Шахед-136», створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення», — йдеться у звіті.

«Ключовим простроченим кроком» для Вашингтона є санкції проти «Алабуги» та пов’язаних з нею компаній, йдеться у звіті.

Нагадаємо, що українські військові знищили чотири безпілотники ворога.

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