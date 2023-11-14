В России продолжается строительство завода иранских беспилотников — Reuters

Спутниковые изображения показывают прогресс в строительстве в России завода, который будет массово производить иранские беспилотники-камикадзе.

Ожидается, что эти беспилотники Москва нацелят на украинские энергетические объекты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследовательскую организацию.

Несмотря на прогресс, ни Соединенные Штаты, ни их союзники не ввели санкции против владельца завода АО «Алабуга» и его ассоциированных компаний, говорится в отчете Института науки и международной безопасности.

Также, как сообщает СМИ, Белый дом, посольство России и миссия Ирана в ООН не сразу ответили на запросы комментариев.

В отчете говорится, что спутниковое изображение, сделанное в середине сентября, показало, что новое строительство на заводе прямо коррелировало с утечкой поверхностного плана здания, которым Washington Post поделился с институтом в начале этого года.

Согласно другим просочившимся документам, здание будут использовать для массового производства иранского Shahed-136, включающего совершенствование иранских процессов изготовления «и, в конце концов, расширение возможностей беспилотника», говорится в отчете.

На спутниковом снимке также видно строительство других построек и новых периметров безопасности с блокпостами, говорится в сообщении.

"Поскольку быстро приближается зима... можно ожидать, что Россия ускорит свои атаки на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины с "Шахед-136", создавая жестокие условия жизни для гражданского населения", — говорится в отчете.

«Ключевым просроченным шагом» для Вашингтона санкции против «Алабуги» и связанных с ней компаний, говорится в отчете.

Напомним, что украинские военные уничтожили четыре беспилотника врага.

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