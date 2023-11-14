Астрологический прогноз на 14 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, к которым надо приступать постепенно и неторопливо, но серьезно и обстоятельно. Общаться с окружающими нужно осторожно – предпочтение желательно отдавать тем людям, которые не вызывают злости, раздражения и агрессии.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный, кофейный.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, но это не значит, что их не нужно лечить. Стоматолога стоит посещать только в случае острой боли, профилактический визит лучше отложить.

Питание дня: благоприятное время для голодания и подбора новой диеты, повышенный аппетит необходимо "укрощать" занятиями спортом.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: время благоприятно для проведения ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.

Сны дня: нынешней ночью могут присниться очень страшные сны, но хорошая новость состоит в том, что их влияние закончатся утром.

Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять злость и агрессию.

Цитата дня: "Когда мы счастливы, мы всегда добры, но, когда мы добры, мы не всегда счастливы" (Оскар Уайльд).

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