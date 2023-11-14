60 суток содержания под стражей: суд избрал меру пресечения Дубинскому

Речь идет о содержании под стражей на 60 суток без альтернативы залогу. Заседание проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщает Общественное.

Защита Дубинского заявила об отводе судьи, поскольку не успел ознакомиться с материалами дела. Адвокаты подали ходатайство, чтобы перенести заседание на 14 ноября. Суд его отклонил и предоставил полчаса для ознакомления. Отвода судьи не произошло.

Дубинский убежден, что нет ни одного факта, свидетельствующего о осуществлении им государственной измены. Мол, все обвинения основываются на показах человека, который полтора года назад пошел на сотрудничество со следствием по делу Андрея Деркача, дал на него все показания и показания о создании преступной организации, в которой он участвовал.

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"Эти материалы исследовались НАБУ, также были переданы в Шевченковский суд и все его показы стали основой для того, чтобы он сел в тюрьму на 5 лет за государственную измену по согласию со следствием. Там никакого упоминания о Дубинском нет", — отметил нардеп. .

13 ноября СМИ сообщили, что ДБР и СБУ пришли с повторными обысками в Дубинское, а именно – в рамках дела о преступной организации, созданной для дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Напомним, 3 ноября Дубинскому было объявлено подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нардепу Дубинскому объявили подозрение! Подробности дела

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