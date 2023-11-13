Суд вырос приговор Илье Киве: нардепа признали виновным по четырем статьям

Политик скрывается от органов следствия на территории России и был объявлен в международный розыск.

Лычаковский райсуд Львова 13 ноября вынес приговор экс-нардепу от партии ОПЗЖ Илье Киве – его заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В чем суд признал виновным Киву

Суд признал Киву виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч.3 ст. 109 – публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату госвласти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации;

ч.1 ст. 111 – государственная измена;

ч.2 ст. 436-1 – публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти;

ст. 436 – публичные призывы к агрессивной войне.

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Суд рассматривал дело Кивы в форме специального судебного производства при отсутствии обвиняемого (in absentia), ведь политик скрывается от органов следствия на территории России, а также объявлен в международный розыск.

В суде обратили внимание, что приговор еще не вступил в законную силу и в течение 30 дней может быть обжалован во Львовском апелляционном суде.

Напомним, еще в марте 2022 года Киву лишили статуса народного депутата Украины.

Добавим, что в начале полномасштабного вторжения России Кива призвал президента страны-агрессора Владимира Путина применить против Украины ядерное оружие. Высказывания политика заинтересовали ГУР Минобороны Украины.

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