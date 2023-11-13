Херсон находится под обстрелом оккупантов

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения авиационного вооружения.

Российские войска устроили массированный обстрел Херсона днем 13 ноября.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин.

"Херсон под массированным огнем российской армии. Оставайтесь в укрытиях до окончания обстрелов! Берегите себя и своих близких!" – призвал глава области.

Добавим, что перед этим в Воздушных силах предупредили жителей Херсонщины и Донетчины об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения.

Напомним, российские захватчики обстреляли Херсон 11 ноября – в первую годовщину освобождения города от оккупантов. Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом и ранил людей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заверил, что враг получит заслуженное возмездие от украинских воинов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть погибшие и раненые! Россияне с рассветом 12 ноября атаковали Херсон! Последствия поражают

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