В США отреагировали на идею "территории в обмен на мир" для Украины

В Соединенных штатах Америки не поддерживают идею территориальных уступок Украины в пользу РФ в обмен на мир.

Соответствующее заявление посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью Delfi.

Он рассказал, что США продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией

"Они (россияне) просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в Россию", – объяснил Карпентер.

В то же время он отверг громкие заявления, звучащие все чаще, о том, что Украина "мол" могла бы отдать часть своих территорий и вместо этого якобы получить мир.

"Украина не упадет. Я думаю, что мы исходим из того, что США будут поддерживать Украину вместе со всеми нашими партнерами и союзниками, включая примерно 50 стран, участвующих в контактной группе по Украине, известный также как формат "Рамштайн", поэтому мы не допустим, чтобы это произошло", – резюмировал дипломат.

Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украины. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня. Такая позиция обусловлена тем, что в Штатах опасаются возможного шатдауна.

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