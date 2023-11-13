В США отреагировали на идею "территории в обмен на мир" для Украины

План предусматривает передачу России 20% украинских территорий.
В Соединенных штатах Америки не поддерживают идею территориальных уступок Украины в пользу РФ в обмен на мир.
Соответствующее заявление посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью Delfi.
Он рассказал, что США продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией
"Они (россияне) просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в Россию", – объяснил Карпентер.
В то же время он отверг громкие заявления, звучащие все чаще, о том, что Украина "мол" могла бы отдать часть своих территорий и вместо этого якобы получить мир.
"Украина не упадет. Я думаю, что мы исходим из того, что США будут поддерживать Украину вместе со всеми нашими партнерами и союзниками, включая примерно 50 стран, участвующих в контактной группе по Украине, известный также как формат "Рамштайн", поэтому мы не допустим, чтобы это произошло", – резюмировал дипломат.
Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украины. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня. Такая позиция обусловлена тем, что в Штатах опасаются возможного шатдауна.
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