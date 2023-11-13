У США відреагували на ідею "території в обмін на мир" для України

У Сполучених штатах Америки не підтримують ідею територіальних поступок України на користь РФ в обмін на мир.

Відповідну заяву зробив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв'ю Delfi.

Він розповів, що США продовжать підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією

"Вони (росіяни) просто повинні покинути ці території, які вони незаконно окупували, і повернутися в Росію", – пояснив Карпентер.

Водночас він відкинув гучні заяви, які лунають все частіше, про те, що Україна "мовляв" могла б віддати частину своїх територій і натомість нібито отримати мир.

"Україна не впаде. Я думаю, що ми виходимо з того, що США підтримуватимуть Україну разом з усіма нашими партнерами і союзниками, включно з приблизно 50 країнами, які беруть участь у контактній групі по Україні, відомій також як формат "Рамштайн", тому ми не допустимо, щоб це сталося", – резюмував дипломат.

Тим часом спікер палати представників Майк Джонсон запропонував план бюджету США без допомоги Україні. Крім того, він виключає кошти для Ізраїлю та Тайваню. Така позиція обумовлена тим, що у Штатах остерігаються можливого шатдауну.

Читайте також: