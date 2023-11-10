"Маємо бути готовими до довгострокової перспективи": генсек НАТО – про війну в Україні

Єнс Столтенберг наголосив, що тільки військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес Збройних сил України у боротьбі з російськими військами, але попередив, що прогрес буде важким.

Про це пише "Радіо Свобода".



"Ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою", – сказав Столтенберг в інтерв’ю агентству DPA під час візиту до Берліна.

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Генсек НАТО додав, що тільки військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою, і переконає російського президента Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.



За словами Столтенберга, було зрозуміло, що контрнаступ буде нелегким.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій», – сказав він, додавши, українці «могли досягти успіхів і звільнити більше території".

Днями президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він наголосив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.

Стаття Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав для британського видання The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти", в якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу в посиленні мобілізації та ризики для обох сторін.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив "залізний" генерал у колонці для іноземного видання.

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