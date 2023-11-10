В Ісландії за добу зафіксували близько 1 400 землетрусів

Від кінця жовтня Метеорологічна служба Ісландії зафіксувала понад 20 тисяч підземних поштовхів, а добу 9 листопада їх було близько 1 400.

Про це пише BBC.

Наразі найсильніший землетрус магнітудою пʼять балів зафіксували вночі проти 9 листопада.

Підвищена геологічна активність зосереджена на півострові Рейкʼянес. Вулканічна магма під півостровом почала збільшуватися та рухатися. Наразі вона перебуває на глибині пʼяти кілометрів. Якщо магма почне підніматися вгору, може статися виверження вулкана.

Фахівці Ісландського агентства цивільного захисту вирушили до міста Гріндавік, щоб підготуватися до можливої евакуації. Також через землетруси закрили одну з найпопулярніших туристичних памʼяток Ісландії — геотермальний курорт "Блакитна лагуна".

В ісландському метеобюро заявили, що найбільша геологічна активність спостерігається на південному заході півострова Рейк'янес. За даними сейсмологів, розплавлена магма скупчилася на глибині близько п'яти кілометрів неподалік від гори Торбьорн, звідки добре видно "Блакитну лагуну".

Влада Ісландії вживає заходів на випадок виверження вулкана. У місті Гріндавік жителів попередили, що в разі катаклізму, можлива евакуація населеного пункту.

Раніше стало відомо, що неподалік від столиці Ісландії - Рейк’явіка - після декількох днів сейсмічної активності почалося виверження вулкана. Згодом в регіоні відбулася низка землетрусів. Відтоді кількість підземних поштовхів зросла до тисяч, багато з яких перевищували 4 бали за шкалою Ріхтера, а деякі перевищували 5 балів.

Довідка:

Загалом на території Ісландії - понад 30 активних вулканів. У середньому виверження на острові трапляються раз на п'ять років. Подекуди вони мають відчутні наслідки не лише для острова, а й для решти світу. У квітні 2010 року виверження вулкана Ейяфятлайокудл призвело до призупинення авіасполучення у Європі. Тоді було скасовано понад 100 тисяч авіарейсів.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані стався черговий землетрус магнітудою 6,3 балів.

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