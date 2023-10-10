Це ще не кінець: що кажуть сейсмологи про землетрус в Україні

Землетрус, що почався у Словаччині, 9 жовтня дійшов і до кількох регіонів України. Сейсмологи забили на сполох.

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Потужні поштовхи відчули на Закарпатті. Відео як оселі українців здригаються від землетрусу з’явилося у мережі ввечері 9 жовтня. Люди писали, що поштовхи відчували навіть без спеціальних приладів, а в багатьох оселях по люстрах було видно чіткі коливання. Згодом у деяких квартирах на стелях почали з’являтися тріщини. Підземні поштовхи відчули також жителі Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей.

Хоча вогнище землетрусу розташоване поруч зі словацьким селищем Гуменне, неподалік українського кордону, приблизно за 60 кілометрів й на глибині 10 кілометрів. Як зазначили експерти, за класифікацією землетрус відноситься до сильно помірних.

Це вже не вперше

Подібний до землетрусу 9 жовтня вже підкрадався на захід України у 2021 році, але тоді сила поштовхів була трохи меншою.Загалом на Закарпатті цьогоріч зафіксували вже 14 землетрусів, але більшість із них відносяться до невідчутних. Вони мали всього два бали. Майже нічого не відчули і жителі Львівщини, попередньо, цей землетрус мав не більше, ніж 2,5 бали. А от що цікаво, останнє жителі Львівщини відчували землетрус ще у 1778 році. На території Львівщини землетрусів, потужніших за 5 балів не фіксували.

Що кажуть сейсмологи

Втім фахівці застерігають: це ще не кінець, адже район, де стався землетрус у Словаччині сейсмічно активний, там увесь час відбуваються слабкі землетруси. А в минулому столітті в Гуменному був землетрус інтенсивністю аж у 7 балів.

"Зараз там стався землетрус магнітудою 5,5, на глибині 18 кілометрів, а відчувався він на значній відстані, навіть у Львові його відчули. А у Закарпатській області, зокрема в Ужгороді, у будинках мешканців коливалися люстри на стелях. Але варто зазначити, що такі землетруси небезпечні лише поруч з їх епіцентром, тобто у Словаччині. Хоча були землетруси і на території Закарпатської області. Варто розуміти, що це зона, яка пережила дуже багато землетрусів, можна сказати, що їх нараховується сотні", – каже директор Інституту геофізики Олександр Кендзера в коментарі сайту ТСН.ua.

Поради експертів

Та навіть якщо подібне повториться сейсмологи радять зберігати спокій та перебувати під час землетрусу у безпечному місці – подалі від будинків та небезпечних предметів.

Нагадаємо, у Словаччині днями повідомляли про землетрус магнітудою 5,4 бала, який добре відчули жителі Закарпатської області. В оселях гойдалися люстри, а дехто пише про тріщини, які з’явилися на стінах після підземних струсів.

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