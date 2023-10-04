У Європі оживає найбільший супервулкан: наслідки можуть бути катастрофічними

На так званих Флегрейських полях, де розташовано кілька давніх вулканів, триває сейсмічна активність.

Новий землетрус магнітудою 4 стався на південь від італійського міста Неаполя у вівторок, 3 жовтня, - лише через кілька днів після того, як у цьому вулканічному регіоні, відомому як Флегрейські поля, зафіксували найсильніший землетрус за останні 40 років. Є побоювання, що супервулкан поблизу італійського мегаполісу може вивергнутися з потенційно руйнівними наслідками.

Про це повідомляє CNN.

Сейсмічна активність у районі, що простягається на 200 кілометрів нижче Неаполітанської затоки та островів Іскія та Капрі, цього року посилилася, і регіон постраждав від кількох невеликих землетрусів.

На Флегрейських полях, які є територією, яка включає кілька вулканів, вік яких становить 39 000 років, спостерігається сейсмічний феномен, що визначається циклами поступового підняття та опускання ґрунту.

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Останнє велике виверження відбулося в 1538 році, коли в затоці утворилася нова гора. У 2023 році тут зафіксовано 2868 землетрусів, з яких 1118 - в серпні.

“Існує два можливих сценарії, пов’язані з розвитком ситуації на Флегрейських полях: найкращий — це те, що сейсмічна криза закінчиться так, як це сталося в 1983-84 роках, найгірший — виверження, подібне до виверження 1538 року”, - заявив Карло Догліоні, керівник Національного інституту геофізики та вулканології (INGV)

Під час згаданих подій 1983-1984 років земля у цьому регіоні піднялася на 3,5 метри.

INGV звернувся до муніципалітету Неаполя з проханням провести евакуацію деяких жителів поблизу вулканічної зони, щоб перевірити місця, найбільш вразливі до структурних пошкоджень, спричинених підняттям землі. Більшість споруд, про які йде мова, були побудовані за останні 20 років.

Агентство цивільного захисту Італії оцінює, що щонайменше 800 тисяч людей живуть у визначеній “жовтій зоні”, а 500 тисяч - у “червоній зоні” ризику.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів регіон біля італійського Неаполя сколихнули сотні підземних поштовхів, а 27 вересня стався найбільший за 40 років землетрус у цій місцевості.

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