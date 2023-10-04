Британський університет пропонує ступінь магії: що вивчатимуть студенти

В Університеті Ексетера, що у Великій Британії, відкрили ступінь магії та окультизму.

Про це пише ladbible.com.

Річна програма післядипломної освіти є однією з перших у країні, яка "поєднує вивчення історії магії з широким спектром інших предметів".

В огляді курсу пояснюється, що він дає студентам можливість набути досвіду, "досліджуючи свої конкретні інтереси в довгій та різноманітній історії езотерики, чаклунства, ритуальної магії, окультної науки та суміжних тем".

Магістерську програму читатимуть викладачі різних дисциплін, зокрема історію, літературу, філософію, археологію, драму та релігію.

Модулі, запропоновані в рамках річного курсу, містять "Західний дракон у знаннях, літературі та мистецтві", "Легенда про короля Артура", "Філософія та психоделіка" та "Езотерика та магічна традиція". У рамках навчання студенти також захистять дисертацію.

Професор Емілі Селове, керівниця курсу, сказала: "Нещодавній сплеск інтересу до магії та окультизму всередині та за межами академічних кіл лежить в основі найнагальніших питань нашого суспільства. Деколонізація, дослідження альтернативних епістемологій, фемінізм та антирасизм лежать в основі цієї програми".

Магістерська програма магії та окультних наук пропонуватиметься в Інституті арабських та ісламських досліджень, а студенти, зараховані на цей курс, запрошуватимуться на щомісячні зустрічі, а також відвідуватимуть екскурсії.

Емілі Селове додала: "Ця ступінь магістра дозволить людям переглянути уявлення про те, що Захід – це місце раціоналізму та науки, тоді як решта світу – це місце магії та забобонів".

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В університеті заявляють, що програма "призначена для розвитку навичок, необхідних для підготовки до широкого спектру професій або подальшого навчання до рівня доктора філософії" та пропонує студентам можливість придбати "безцінні навички, що передаються", такі як творче мислення, мотивація, самовладання та обізнаність.

В Університеті Ексетера кажуть, що цей курс може призвести до широкого спектру професій, зокрема "викладання, консультування, наставництво, роботу в галузі спадщини та музеїв, роботу в бібліотеках, туризмі, художніх організаціях, видавничій індустрії, ЗМІ, соціальних та екологічних аналітичних центрах та духовних організаціях".

Курс розпочнеться у вересні 2024 року.

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