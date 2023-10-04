Британский университет предлагает степень магии: что будут изучать студенты

Курс начнется в сентябре в 2024 году.

В Университете Эксетера, расположенном в Великобритании, открыли степень магии и оккультизма.

Об этом пишет ladbible.com.

Годовая программа последипломного образования является одной из первых в стране, "совмещающей изучение истории магии с широким спектром других предметов".

В обзоре курса объясняется, что он дает студентам возможность приобрести опыт, "исследуя свои конкретные интересы в долгой и разнообразной истории эзотерики, колдовства, ритуальной магии, оккультной науки и смежных тем".

Магистерскую программу будут читать преподаватели разных дисциплин, включая историю, литературу, философию, археологию, драму и религию.

Модули, предложенные в рамках годового курса, содержат "Западный дракон в знаниях, литературе и искусстве", "Легенда о короле Артуре", "Философия и психоделика" и "Эзотерика и магическая традиция". В рамках обучения студенты также защитят диссертацию.

Профессор Эмили Селове, руководитель курса, сказала: "Недавний всплеск интереса к магии и оккультизма внутри и за пределами академических кругов лежит в основе самых важных вопросов нашего общества. Деколонизация, исследование альтернативных эпистемологий, феминизм и антирасизм лежат в основе этой программы".

Магистерская программа магии и оккультных наук будет предлагаться в Институте арабских и исламских исследований, а студенты, зачисленные на этот курс, будут приглашаться на ежемесячные встречи, а также будут посещать экскурсии.

Эмили Селове добавила: "Эта степень магистра позволит людям пересмотреть представление о том, что Запад – это место рационализма и науки, тогда как остальной мир – это место магии и предрассудков".

Также читайте В центре Львова студент помочился на авто полиции и избил копа: как его наказали

В университете заявляют, что программа "предназначена для развития навыков, необходимых для подготовки к широкому спектру профессий или дальнейшего обучения до уровня доктора философии" и предлагает студентам возможность приобрести "бесценные передаваемые навыки", такие как творческое мышление, мотивация, самообладание и осведомленность.

В Университете Эксетера говорят, что этот курс может привести к широкому спектру профессий, в частности, "преподавание, консультирование, наставничество, работу в области наследия и музеях, работу в библиотеках, туризме, художественных организациях, издательской индустрии, СМИ, социальных и экологических аналитических центрах и духовных организациях".

Курс начнется в сентябре в 2024 году.

Напомним, мужчина панически боится коснуться продуктов, поэтому ест все металлическими щипцами, даже суп. Джон делится своей борьбой с ОКР в TikTok.

Читайте также: