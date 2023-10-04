Украинские военные имеют успехи на Таврическом направлении, которое охватывает Запорожскую область и территории к Авдеевке.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский посетил передовые позиции защитников на фронте.

Видео встречи с боевыми бригадами он показал в своем Telegram.

"Продолжаем освобождение Украины. Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед", — сказал Тарнавский.

Продвигаемся вперед: Тарнавский заинтриговал видео с фронта

Напомним, украинские спецназовцы высадились в Крыму и нанесли огневое поражение российским захватчикам. Видео спецоперации показали в ГУР Минобороны.

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