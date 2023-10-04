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Просуваємось вперед: Тарнавський заінтригував відео з фронту

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Просуваємось вперед: Тарнавський заінтригував відео з фронту

Олександр Тарнавський / Скриншот з відео

Українські військові мають успіхи на Таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область та території до Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський відвідав передові позиції захисників на фронті.

Відео зустрічі з бойовими бригадами він показав у своєму Telegram.

"Продовжуємо звільнення України. Здійснив робочу поїздку у бойові бригади. Завдання визначені. Просуваємось вперед", - сказав Тарнавський.

Просуваємось вперед: Тарнавський заінтригував відео з фронту

Просуваємось вперед: Тарнавський заінтригував відео з фронту

Нагадаємо, українські спецпризначенці висадилися у Криму і завдали вогневого ураження російським загарбникам. Відео спецоперації показали у ГУР Міноборони.

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Дата публікації
Перегляди
478
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