Спецпризначенці ГУР десантувались на Кримському півострові. Відповідна спецоперація була зафіксована на відео.

Українські спецпризначенці висадилися у Криму і завдали вогневого ураження російським загарбникам.

Відео спецоперації показали у ГУР Міноборони.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!" - йдеться у повідомленні розвідки.

Спецпризначенці ГУР висадились у Криму і завдали удару по окупантах: відео

На відео видно, як українські спецпризначенці на невеликих човнах підійшли до кримського узбережжя і висадились там. Згодом вони постали перед камерами з синьо-жовтим стягом. Яке саме завдання ГУР виконували у Криму, достеменно невідомо.

Нагадаємо, 4 жовтня кримчани помітили у небі два російські винищувачі, що прямували на північний захід. Це сталося після того, як в окупованому Красноперекопську (Крим) пролунав вибух.

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