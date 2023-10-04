У Криму пролунав вибух і літають винищувачі (фото)

Кримчани бачили у небі два російські винищувачі, що прямували на північний захід.

В окупованому Красноперекопську (Крим) пролунав вибух 4 жовтня, а місцеві жителі повідомляють про прольоти винищувачів.

Про це пишуть місцеві проросійські Телеграм-канали.

Кримчани повідомили про вибух у районі Красноперекопська, який пролунав уранці. Після цього місцеві розповіли, що бачили в небі над містом два російські винищувачі.

Пабліки припускають, що винищувачі могли запустили ракету в напрямку Херсонщини.

"Ті ж російські винищувачі о 8:40 над Первомайським районом летіли на північний захід. О 8:48 один прямував у зворотному напрямку", – повідомляють Телеграм-канали.

Сліди в небі після польотів винищувачів у Криму / Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Сліди в небі після польотів винищувачів у Криму / Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Красноперекопськ на мапі

Зауважимо, приблизно в той самий час, коли над Кримом були помічені винищувачі, в низці областей України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Відомо про вибухи у Кривому Розі.

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