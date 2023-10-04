В Крыму раздался взрыв и летают истребители (фото)

Крымчане видели в небе два российских истребителя, направлявшихся на северо-запад.

В оккупированном Красноперекопске (Крым) произошел взрыв 4 октября, а местные жители сообщают о пролетах истребителей.

Об этом пишут местные пророссийские Телеграм-каналы.

Крымчане сообщили о взрыве в районе Красноперекопска, раздавшегося утром. После этого местные рассказали, что видели в небе над городом два российских истребителя.

Паблики предполагают, что истребители могли запустить ракету в направлении Херсонской области.

"Те же российские истребители в 8:40 над Первомайским районом летели на северо-запад. В 8:48 один направлялся в обратном направлении", — сообщают Телеграм-каналы.

Следы в небе после полетов истребителей в Крыму/Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Следы в небе после полетов истребителей в Крыму/Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Красноперекопск на карте

Заметим, что примерно в то же время, когда над Крымом были замечены истребители, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Известно о взрывах в Кривом Роге.

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