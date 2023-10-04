Белгород и Брянск бодрствуют: в городе — громкий "хлопок"

Началась тревожная для россиян ночь.
В российских Белгороде и Брянске в ночь на 4 октября 2023 года раздались громкие взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В обоих городах местные жители жалуются на громкие звуки взрывов.
В социальных сетях горожане пишут об очень громких звуках взрывов.
Сообщают о якобы "работе ПВО".
"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша "система ПВО" — сбитые воздушные цели.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении рос"СМИ".
Местные власти пока никак не отреагировали на взрывы.
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