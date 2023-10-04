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Белгород и Брянск бодрствуют: в городе — громкий "хлопок"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Белгород и Брянск бодрствуют: в городе — громкий "хлопок"

Громкий "хлопок" мешает спать россиянам / Фото: ТСН.ua

Началась тревожная для россиян ночь.

В российских Белгороде и Брянске в ночь на 4 октября 2023 года раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В обоих городах местные жители жалуются на громкие звуки взрывов.

В социальных сетях горожане пишут об очень громких звуках взрывов.

Сообщают о якобы "работе ПВО".

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша "система ПВО" — сбитые воздушные цели.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении рос"СМИ".

Местные власти пока никак не отреагировали на взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
441
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