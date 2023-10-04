Бєлгород та Брянськ не сплять: у місті - гучна "бавовна"

У російських Бєлгороді та Брянську у ніч проти 4 жовтня 2023 року пролунали гучні вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

В обох містах місцеві жителі скаржаться на гучні звуки вибухів.

У соціальних мережах містяни пишуть про дуже гучні звуки вибухів.

Повідомляють про нібито "роботу ППО".

"Над Білгородом та Білгородським районом працює наша "система ППО" — збиті повітряні цілі.

Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні рос"ЗМІ".

Місцева влада поки ніяк не відреагувала на вибухи.

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