Бєлгород та Брянськ не сплять: у місті - гучна "бавовна"

Розпочалася тривожна для росіян ніч.
У російських Бєлгороді та Брянську у ніч проти 4 жовтня 2023 року пролунали гучні вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
В обох містах місцеві жителі скаржаться на гучні звуки вибухів.
У соціальних мережах містяни пишуть про дуже гучні звуки вибухів.
Повідомляють про нібито "роботу ППО".
"Над Білгородом та Білгородським районом працює наша "система ППО" — збиті повітряні цілі.
Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні рос"ЗМІ".
Місцева влада поки ніяк не відреагувала на вибухи.
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