На території РФ йдуть бої: працює легіон "Свобода Росії"

За інформацією російських добровольців, серед них немає постраждалих чи загиблих.

У четвер, 28 вересня, на території Бєлгородської області, що на кордоні до України, розпочався бій між добровольцями легіону "Свобода Росії" та путінськими вояками.

Про це повідомляє пресслужба Легіону.

"Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште коношенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після.За Росію! За волю!", - йдеться у повідомленні.

Тим часом російські тг-канали із посиланням на оперативний штаб Бєлгородської області повідомляють про нібито "українську ДРГ", яка зайшла на території РФ. Там триває бій між прикордонниками РФ та "диверсантами".

"У кількох джерелах поширюється інформація, що в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено було здійснено захід ДРН. Жодного заходу не було. Прикордонники спільно з іншими силовими структурами розпочали бій на лінії розмежування", - заявили у Росії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, СБУ влаштувала "блекаут" у Курській області РФ.

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