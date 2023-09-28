Помер зірка "Гаррі Поттера" Майкл Гембон, який зіграв Альбуса Дамблдора

Знаменитості не стало на 83 році життя.

Помер відомий британський та ірландський актор Майкл Гембон, який відомий за роллю Альбуса Дамблдора у фільмах про "Гаррі Поттера".

Сумну новину повідомили його дружина та син. Відомого актора не стало в лікарні, куди він потрапив через пневмонію. Поруч з ним були його рідні.

На момент смерті Майклу Гембону було 82 роки.

Майкл Гембон / Фото: Associated Press

"Ми з жахом повідомляємо про втрату Майкла Гембона. Улюблений чоловік і батько, Майкл мирно помер у лікарні разом зі своєю дружиною Енн і сином Фергусом після приступу пневмонії. Майклу було 82 роки. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей болісний час і дякуємо за ваші повідомлення підтримки та любові", - йдеться в заяві, пише The Guardian.

Зазначимо, Майкл Гембон – відомий актор. Він знявся у багатьох картинах, таких як "Гангстери", "Експрес до Пекіна", "Сонна лощина", "Різдвяна казка". Однак найбільшу популярність акторові принесла роль чарівника Альбуса Дамблдора у фільмах про "Гаррі Поттера". У кінофраншизі він почав зніматися 2004 року, де замінив іншого актора Річарда Гарріса, якого не стало.

Майкл Гембон у ролі Альбуса Дамблдора

Нагадаємо, влітку помер зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд. Нещодавно ж стала відома причина смерті 25-річного американського актора.

Читайте також: