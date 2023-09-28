Погода тішить українців літнім теплом: прогноз на 29 вересня

Існує високий рівень пожежної небезпеки.
У п'ятницю, 29 вересня, в Україні триматиметься тепла та суха погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Крім того, 28 вересня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Україні вночі температура повітря становитиме +7-12°. Вдень майже на усій території країни повітря прогріється до +22-27°. Тепліше буде в південних областях: вночі +13-18°, вдень +24-29°.
Погода в Києві
У Києві та області 29 вересня буде невелика хмарність. Без опадів. Вітер переважно східний, 5-8 м/с.
В Київській області вночі температура буде +7-12°, вдень підніметься до +22-27°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +10-12° тепла, а вдень - 24-26° тепла.
Як повідомлялося, синоптики ошелешили новим прогнозом на жовтень. Так, жовтень 2023 року в Україні розпочнеться різким похолоданням, після якого вже не варто очікувати бабиного літа.
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