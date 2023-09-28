На Миколаївщині чоловік зґвалтував 7-річну доньку співмешканки

У Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура

За результатами розгляду обвинувального акту та оцінки наданих прокурором доказів, підсудний визнаний Вознесенським міськрайонним судом винним та засуджений до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

За рішенням суду відомості про ґвалтівника будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений.

Нагадаємо, у Дніпрі батько регулярно ґвалтував рідну доньку.

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