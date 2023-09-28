Погода радует украинцев летним теплом: прогноз на 29 сентября

В пятницу, 29 сентября, в Украине будет держаться теплая и сухая погода. Днем столбики термометров поднимутся до +29°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Кроме того, 28 сентября в Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение пожарной опасности в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

В Украине ночью температура воздуха будет +7-12°. Днем почти по всей территории страны воздух прогреется до +22-27°. Теплее будет в южных областях: ночью +13-18 °, днем +24-29 °.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября.

Погода в Киеве

В Киеве и области 29 сентября будет облачно. Без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-8 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +7-12 °, днем поднимется до +22-27 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +10-12° тепла, а днем – 24-26° тепла.

Как сообщалось, синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь. Так, октябрь 2023 года в Украине начнется резким похолоданием, после которого уже не стоит ждать бабьего лета.

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