Умер звезда "Гарри Поттера" Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора

Умер известный британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о "Гарри Поттере".

Печальную новость сообщили его супруга и сын. Известного актера не стало в больнице, куда он попал из-за пневмонии. Рядом с ним были его родные.

На момент смерти Майклу Гэмбону было 82 года.

Майкл Гэмбон / Фото: Associated Press

"Мы с ужасом сообщаем о потере Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице вместе со своей женой Энн и сыном Фергусом после приступа пневмонии. Майклу было 82 года. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это болезненное время и благодарим за ваши сообщения поддержки и любви", — говорится в заявлении, пишет The Guardian.

Отметим, Майкл Гэмбон – известный актер. Он снялся во многих картинах, таких как "Гангстеры", "Экспресс в Пекин", "Сонная лощина", "Рождественская сказка". Однако наибольшую популярность актеру принесла роль волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о "Гарри Поттере". В кинофраншизе он начал сниматься в 2004 году, где заменил другого актера Ричарда Гарриса, которого не стало.

Майкл Гэмбон в роли Альбуса Дамблдора

Напомним, летом умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд. Недавно стала известна причина смерти 25-летнего американского актера.

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