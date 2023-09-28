Экс-жена Узелкова в мини показалась в объятиях незнакомого красавца-бородача

Марина Боржемская поделилась редкими кадрами, на которых предстала с мужчиной.
Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская заинтриговала фанатов новыми фото на своей странице в Instagram.
Боржемская разместила серию снимков, на которых счастливой и улыбающейся позировала в объятиях и даже на руках неизвестного мужчины. При этом одета Марина была по-спортивному – в мини-шортах, майке, кроссовках и с завязанной кофточкой на талии.
Под этими фотографиями с мужчиной Боржемская намекнула, что на самом деле этот красавец-бородач ее друг:
"А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?" – написала Марина под фотографиями.
Впрочем, подписчики страницы Боржемской усомнились, что между парой просто дружба и отметили, что не верят в приятельские отношения между мужчиной и женщиной.
- Не очень, потому что из нее рождается любовь. Я со своим мужем поначалу просто дружила
- Ну что вы такое говорите – это настоящая любовь на фотографиях!
- Мне кажется, это любовь
- Смотря на фото, не скажешь, что это фото друзей. Пожалуй все же любовь
Напомним, что ранее Марина Боржемская рассказывала, как ее дочь Оливия от экс-брака с Вячеславом Узелковым нашла маме бойфренда прямо на улице.
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