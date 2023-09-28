Экс-жена Узелкова в мини показалась в объятиях незнакомого красавца-бородача

Марина Боржемская поделилась редкими кадрами, на которых предстала с мужчиной.

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская заинтриговала фанатов новыми фото на своей странице в Instagram.

Боржемская разместила серию снимков, на которых счастливой и улыбающейся позировала в объятиях и даже на руках неизвестного мужчины. При этом одета Марина была по-спортивному – в мини-шортах, майке, кроссовках и с завязанной кофточкой на талии.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Под этими фотографиями с мужчиной Боржемская намекнула, что на самом деле этот красавец-бородач ее друг:

"А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?" – написала Марина под фотографиями.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Впрочем, подписчики страницы Боржемской усомнились, что между парой просто дружба и отметили, что не верят в приятельские отношения между мужчиной и женщиной.

Не очень, потому что из нее рождается любовь. Я со своим мужем поначалу просто дружила

Ну что вы такое говорите – это настоящая любовь на фотографиях!

Мне кажется, это любовь

Смотря на фото, не скажешь, что это фото друзей. Пожалуй все же любовь

Напомним, что ранее Марина Боржемская рассказывала, как ее дочь Оливия от экс-брака с Вячеславом Узелковым нашла маме бойфренда прямо на улице.

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