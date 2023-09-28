"Власть" Карабаха подписала указ о прекращении существования республики

Республика прекратит существование уже с нового года.

Так называемый "глава" Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление Инфоштаба Карабаха.

"Решение принято исходя из ситуации, которая сложилась после 19 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении.

В свою очередь, карабахское население, в том числе за пределами республики, после ознакомления с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, имеет право принять самостоятельное решение о возможности пребывания в Карабахе.

"Антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе

19 сентября, Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Утром там был подрыв двух взрывных устройств, азербайджанская сторона утверждает, что армянские войска начали обстрел с артиллерии по позициям азербайджанских Вооруженных сил.

Впрочем, уже 20 сентября "власти" непризнанной республики заявили, что Карабах прекращает огонь и складывает оружие, Азербайджан заканчивает "антитеррористические меры" — это подтвердили в Минобороны страны. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева 21 сентября встретится в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.

Армения отреагировала на прекращение "антитеррористических мер" в Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван не участвовал в подготовке договоренностей между Баку и "властями" непризнанной республики.

После прекращения огня в Карабахе Евросоюз дал предупреждение Азербайджану. ЕС предупредил Баку и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации, а также призывает к возобновлению переговоров с Ереваном.

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