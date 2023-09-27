Азербайджан задержал на границе "экс-голову" Карабаха, миллиардера Рубена Варданяна

На границе с Азербайджаном задержали бывшего так называемого "главу правительства" Карабаха – миллиардера Рубена Варданяна. Он хотел уехать в Армению во время массовой эвакуации из региона.

Сообщение об этом появилось Telegram-каналу Варданяну от имени его жены Вероники Зонабенд.

Женщина сообщила, что Варданяна арестовала и "взяла в плен" азербайджанские власти. Варданян хотел попасть в армянский город Горис. По данным СМИ, он был задержан в Лачинском коридоре.

Пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна, опубликовав фотографию.

Рубен Варданян — уроженец Еревана, инвестор и миллиардер. В сентябре 2022-го он отказался от российского гражданства и заявил о переезде в Нагорный Карабах.

Как сообщалось, 19 сентября в Минобороны Азербайджана сделали заявление о начале "антитеррористических мер" в Карабахе. В Баку отмечали, что из строя будут выводиться исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура.

Уже 20 сентября "власти" Карабаха заявили, что прекращают огонь и складывают оружие с 13:00 этого дня. В свою очередь Азербайджан сообщил, что заканчивает "антитеррористические мероприятия".

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