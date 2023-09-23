Прекращение огня в Карабахе: Шольц сделал заявление

Канцлер отмечает, что права жителей Карабаха должны быть гарантированы.

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что права и безопасность населения Карабаха должны быть гарантированы. И это "теперь ответственность Азербайджана".

Об этом он сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает DW.

По словам Шольца, "острая гуманитарная помощь людям на местах" находится в центре внимания в этой ситуации.

Канцлер отмечает, что гуманитарная помощь должна оказываться через Лачинский коридор, соединяющий регион с Арменией. Следует отметить, что Азербайджан в течение нескольких месяцев блокировал этот коридор перед началом "антитеррористической операции" в регионе.

Немецкий политик отмечает, что он отвергает применение военной силы. Его правительство, подчеркнул Шольц, "решительно настроено на разрешение конфликта путем переговоров и достижения продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном".

"Для устойчивого урегулирования конфликта необходимо гарантировать права и безопасность населения в Карабахе", — отдельно заявил в своем заявлении представитель Шольца Штеффен Гебештрайт.

Как сообщалось, после прекращения огня в Карабахе Евросоюз дал предупреждение Азербайджану. ЕС предупредил Баку и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации, а также призывает к возобновлению переговоров с Ереваном.

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