Припинення вогню в Карабаху: Шольц зробив заяву

Канцлер наголошує, що права жителів Карабаху повинні бути гарантовані.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що права і безпека населення Карабаху повинні бути гарантовані. І це "тепер є відповідальністю Азербайджану".

Про це він сказав у телефонній розмові з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомляє DW.

За словами Шольца, "гостра гуманітарна допомога людям на місцях" перебуває в центрі уваги в цій ситуації.

Канцлер наголошує, що гуманітарна допомога повинна надаватися через Лачинський коридор, який з'єднує регіон з Вірменією. Слід зауважити, що Азербайджан протягом декількох місяців блокував цей коридор перед початком "антитерористичної операції" в регіоні.

Німецький політик зауважує, що він відкидає застосування військової сили. Його уряд, наголосив Шольц, "рішуче налаштований на вирішення конфлікту шляхом переговорів і досягнення тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном".

"Для сталого врегулювання конфлікту необхідно гарантувати права і безпеку населення в Карабасі", – окремо заявив у своїй заяві речник Шольца Штеффен Гебештрайт.

Як повідомлялося, після припинення вогню в Карабаху Євросоюз дав попередження Азербайджану. ЄС попередив Баку та пригрозив заходами у разі погіршення ситуації, а також закликає до відновлення переговорів з Єреваном.

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