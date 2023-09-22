Припинення вогню в Карабаху: Євросоюз дав попередження Азербайджану

Євросоюз закликає до до відновлення переговорів між Єреваном і Баку.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Карабаху. ЄС попередив Баку та пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з міжнародних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Ми взяли до відома відповідні повідомлення про досягнення домовленості про припинення вогню. Ми очікуємо негайного і повного припинення бойових дій і дотримання режиму припинення вогню", - наголосив Боррель.

За його словами, ЄС закликає Баку і карабаських вірмен терміново розпочати всебічний і прозорий діалог. Він наголошує, що саме Азербайджан несе відповідальність за забезпечення прав і безпеки карабаських вірмен. Перш за все тут йдеться про їхнє право жити у своїх домівках без залякування та дискримінації.

"Примусове переміщення цивільного населення за допомогою військових чи інших засобів зустріне жорстку відповідь ЄС. Євросоюз готовий вжити відповідних заходів у разі подальшого погіршення ситуації", - йдеться у заяві.

Європейські політики наголошую, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність і Азербайджану, і Вірменії. Крім того, ЄС закликає до відновлення переговорів між Єреваном і Баку "з усіх невирішених питань з огляду на укладення мирного договору та залишається повністю відданим підтримці таких переговорів".

Нагадаємо, 19 вересня у Міноборони Азербайджану зробили заяву про початок "антитерористичних заходів" у Карабаху. Вже наступного дня "влада" невизнаної республіки заявила, що припиняє вогонь і складає зброю. У Баку повідомили, що закінчують"антитерористичні заходи".

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